Son dakika... Bakanlıktan, taşa not bırakan çocuğa ilişkin açıklama
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Son dakika... Bakanlıktan, taşa not bırakan çocuğa ilişkin açıklama

Son dakika... Bakanlıktan, taşa not bırakan çocuğa ilişkin açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Antalya'da taşın üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" yazan kız çocuğu A.K.'ya her türlü desteğin verileceği açıklandı.

 AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Antalya'da taşın üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" yazan kız çocuğu A.K.'ya her türlü desteğin verileceği açıklandı.

Antalyada, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTIAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız uzman ekipleri çocuğumuzun yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır. Çocuğumuzun yaşadığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisi ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlanmıştır. Ailemiz ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandırılacaktır. Fail, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak davaya müdahale talebinde bulunduk. Bu süreçte çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vererek ailemizin yanında olacağız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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