Son dakika... Bakanlıktan belediyelere 695 milyon TL 'çevre' desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Bakanlıktan belediyelere 695 milyon TL 'çevre' desteği

23.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:09
Son dakika... Bakanlıktan belediyelere 695 milyon TL 'çevre' desteği

Son dakika haberler: ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl belediyelere, çevre temizlik aracı, bisiklet ve yürüyüş yolları, sıfır atık projesi uygulamaları, çevre dostu sokak projeleri ve katı atık tesisleri için toplam 695 milyon 241 bin 408 TL maddi destekte bulundu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl belediyelere, çevre temizlik aracı, bisiklet ve yürüyüş yolları, sıfır atık projesi uygulamaları, çevre dostu sokak projeleri ve katı atık tesisleri için toplam 695 milyon 241 bin 408 TL maddi destekte bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 592 belediyeye 273 çöp toplama aracı, 44 vidanjör, 63 yol süpürme aracı, 61 arazöz ve 131 adet diğer çevre temizlik aracı olmak üzere toplam 672 adet çevre temizlik aracı hibe edildi. Ayrıca 341 belediyeye 64 bin 680 adet çöp konteyneri hibe edildi. Belediyelere 2019 yılında 516 adet, 2020 yılında 672 adet çevre temizlik aracı hibe eden bakanlığın 2021 yılında da yardımları devam edecek. Temizlik araçları ile birlikte bakanlık belediyelerin alt yapı projelerine ve çevre dostu projelerine de maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda geçen yıl, sıfır atık projesi kapsamında 86 projeye 108 milyon 400 bin TL, bisiklet ve yürüyüş yolundan oluşan 46 projeye 66 milyon 590 bin TL, çevre dostu sokak projelerine 1 milyon 761 bin TL, katı atık programından oluşan 16 projeye 50 milyon TL ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında 25 adet projeye 26 milyon 620 bin TL yardımda bulundu. Temizlik araçları ve çevre yatırımları ile birlikte geçen yıl belediyelere toplam 695 milyon 241 bin TL maddi destek sağlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Merve Dizdar Türkan Şoray Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakanlıktan belediyelere 695 milyon TL 'çevre' desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:10:46. #1.14#
title