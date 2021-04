Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "23 Nisan" açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet koruması altındaki bir çocuğun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğun devredilmesi ile ifşa edildiği eleştirilerine ilişkin, "Riskli grupta olmayan çocuklarımızla olan etkinliklerimiz ve görsellerimiz öteden beri paylaşılagelmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet koruması altındaki bir çocuğun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğun devredilmesi ile ifşa edildiği eleştirilerine ilişkin, "Riskli grupta olmayan çocuklarımızla olan etkinliklerimiz ve görsellerimiz öteden beri paylaşılagelmektedir. Öte yandan güvenlik ihtiyacı nedeniyle Bakanlığımız korumasında olan çocuklarımızın kimliklerinin gizli kalması, mahremiyetlerinin korunması için de azami dikkat ve özen göstermekteyiz" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birçok üst düzey yönetici, yerlerini geleceğimizin mimarı çocuklarımıza teslim etmektedir. Biz de Bakanlığımız kurumlarında kalan bir yavrumuza koltuğumuzu devrettik. Programa devlet korumasında bulunan bir çocuğumuzun davet edilmesi üzerinden haksız ve yersiz tartışmalar devam ettirilmesi nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Bakanlığımız koruması altında olan çocuklarımız, bakımını sağlayacak kimsesi olmadığı için ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle (travmatik durumlar yaşayan, can güvenliği tehdidi olan) kurum korumasına alınan çocuklar olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Nitekim Bakanlığımızın programlarında riskli grupta olmayan çocuklarımızla olan etkinliklerimiz ve görsellerimiz öteden beri paylaşılagelmektedir. Öte yandan güvenlik ihtiyacı nedeniyle Bakanlığımız korumasında olan çocuklarımızın kimliklerinin gizli kalması, mahremiyetlerinin korunması için de azami dikkat ve özen göstermekteyiz. Bu hassasiyetimiz her zaman devam edecektir. Biz Bakanlık olarak koruma altında olan çocuklarımızın da akranları gibi hayatın her alanında görünür olmasının, herhangi bir dışlanmaya uğramadan bu toplumun saygın birer bireyleri olarak yetişmelerinin önemine inanmaktayız. Bakanlığımız koruması altında olan çocuklar da bu ülkenin tüm çocukları ile eşit haklara sahiptir ve onların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı diğer akranlarıyla deneyimlemeleri en doğal haklarıdır. Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı