Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden 6 kişi kurtarıldı
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Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden 6 kişi kurtarıldı

17.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:04
Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden 6 kişi kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de batan kuru yük gemisi "ARVIN" için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden şu ana kadar 6'sının kurtarıldığını, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de batan kuru yük gemisi "ARVIN" için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden şu ana kadar 6'sının kurtarıldığını, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün 12.35'te Bakanlık tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'nden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı "ARVIN" isimli geminin battığı bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Bakanlık bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince bölgeye arama kurtarma unsurlarının derhal sevk edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları sebebiyle 15 Ocak 2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17 Ocak 2020 tarihi saat 12.35'te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna'da yerleşik firma yetkilileriyle irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden ARVIN gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarılmış olup 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup geminin diğer personelini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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