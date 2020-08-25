Son dakika! BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ
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Son dakika! BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Son dakika gelişmesine göre BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde selde evi zarar gören ve devlet desteği ile kiralık eve çıkan Zeynep Akar'ı yeni evinde ziyaret etti.

Son dakika! BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ
25.08.2020 02:06 | Son Güncelleme: 25.08.2020 02:06

BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde selde evi zarar gören ve devlet desteği ile kiralık eve çıkan Zeynep Akar'ı yeni evinde ziyaret etti. Bakanlar aile ile sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Kurum ziyarete ilişkin "Zeynep ablamıza sabah bir ev kiralayarak eşyalarını taşımıştık. Akşam üzeri yeni evinde kendisini ziyaret ettik" notu ile sosyal medya hesabında paylaşımında bulundu.

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Kaynak: DHA

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