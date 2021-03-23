Son dakika: Bakanlar Selçuk ve Ersoy, turizm sektörü firmaları ve çalışanlarına yönelik destekleri görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Bakanlar Selçuk ve Ersoy, turizm sektörü firmaları ve çalışanlarına yönelik destekleri görüştü

23.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:32
Son dakika: Bakanlar Selçuk ve Ersoy, turizm sektörü firmaları ve çalışanlarına yönelik destekleri görüştü

Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın ve normalleşme döneminde turizm sektöründe faaliyet gösteren firma ve çalışanlarına yönelik destekleri görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın ve normalleşme döneminde turizm sektöründe faaliyet gösteren firma ve çalışanlarına yönelik destekleri görüştü.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakanımız ve beraberindeki heyet ile Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında salgın ve normalleşme döneminde turizm sektöründe faaliyet gösteren firma ve çalışanlarımıza yönelik desteklerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Şişli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bakanlar Selçuk ve Ersoy, turizm sektörü firmaları ve çalışanlarına yönelik destekleri görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 22:34:36. #1.15#
title