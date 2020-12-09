Son dakika! Bakanlar, Paris Saint Germain maçında sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi
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Son dakika! Bakanlar, Paris Saint Germain maçında sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi

09.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:02
Son dakika! Bakanlar, Paris Saint Germain maçında sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi

Edinilen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Bakanlar, Twitter hesabından, İstanbul Başakşehir Kulübünün "No to Racism (Irkçılığa Hayır)" tweetini paylaşarak, Başakşehir'in yanında olduklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Pekcan, sahadaki dostça rekabete, insanlık suçu olan ırkçılığı karıştırmanın çok yanlış olduğunu belirterek, "Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyorum." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "ırkçılık ve ayrımcılık virüsünü" tüm sahalardan temizlemenin bir insanlık görevi olduğunu kaydederek, "İnsanlık onuruna yakışır bir tavır sergileyen temsilcimiz Başakşehir'in arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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