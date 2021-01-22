Son dakika... Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu, Gaziantep'te Gaziray Projesi kapsamındaki tünellerde incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te şehir içerisinde ulaşımı sağlayacak demir yolu hattı olan Gaziray Projesi kapsamında açılan tünellerde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te şehir içerisinde ulaşımı sağlayacak demir yolu hattı olan Gaziray Projesi kapsamında açılan tünellerde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, beraberindeki Bakan Gül ile yaptığı inceleme sırasında gazetecilere, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi Gaziantep'in adeta bolluk ve bereketin simgesi olduğunu dile getirdi.

O yüzden Gazianteplilerin refah seviyesini yükseltecek, milletin yararına olacak projeler için çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda altyapı ve ulaştırma alanında yapılan hamlelerin artarak devam ettiğini vurguladı.

Ülkenin dört bir yanında hem kara yolu, hem hava yolu, hem de demir yolu alanında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, Mavi Vatan'da da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırmanın her alanında adeta dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda hızlı demir yolu konusunda önemli çalışmalarımız var. İnşallah Gaziantep'in de içerisinde olduğu bu hattı vatandaşımızın hizmetine açacağız. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah yakın zamanda Gaziantep'ten hızlı trene binen bir vatandaşımız, kısa sürede Adana, Mersin, Niğde Konya, Ankara, İstanbul ve Edirne'ye ulaşabilecek. Bunun çabasını veriyoruz. Gaziantep özelinde de önemli projelerimiz var. Bunların en kısa sürede bitirilmesi için istişarelerde bulunuyoruz. Bugün şantiye ziyaretlerimiz olacak. İnşallah Gazianteplilerin hak ettiği projeleri en kısa sürede hizmete açacağız."

Gaziray'ın kent için önemine işaret eden Karaismailoğlu, "26 kilometrelik hat var. İnşallah bunu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Biliyorsunuz bugün belediyemizle çok önemli bir imza attık. Bu raylarda kullanılacak araçları TÜRASAŞ aracılığıyla yerli imkanlarla üreteceğiz. Yerli firma olması çok önemli. Çünkü önceki yıllarda bunun çok ciddi sorunlarını yaşadık, özellikle de İstanbul'da. Yedek parçasından bakımına kadar dışa bağımlıydık. Son yıllarda yaşadığımız gelişmelerle yerli imkanlarımızı kullanmaya başladık. Yeni hatlarımızda da yerli araçlarımızı kullanıyoruz. Zaten yüksek teknolojiyi ihraç eder duruma geldik. Sorumluluğumuzu biliyoruz, inşallah vaat edilen süreden daha kısa zamanda projeyi bitirip araçları kullanmaya başlarız." diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de projede emeği geçen işçisinden mühendisine kadar herkese teşekkür etti.

Gaziantep'in Gaziray ile çevreci bir proje kazandığını belirten Gül, projenin kente hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve diğer ilgililerin de eşlik ettiği bakanlar Gül ve Karaismailoğlu, tünel çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirip, tünelden otobüsle geçerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar