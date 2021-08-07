Son dakika! Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla buluştu
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Son dakika! Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla buluştu

Son dakika! Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla buluştu
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki muhtarların da katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki muhtarların da katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, şu ana kadar yapılan çalışmalarla ilgi sunum yaptı, AFAD ekipleri de çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ile Karaismailoğlu, yangın bölgesindeki son durumu, yaptıkları ziyaretleri ve çalışmalarını anlattı. Toplantı, yangından zarar gören mahallelerin muhtarlarının taleplerinin dinlenmesi ve son durumun değerlendirilmesiyle basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
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