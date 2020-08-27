HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika... Bakanın açıkladığı kuru üzüm fiyatı üreticiyi sevindirdi

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'dan Manisa'da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm açılış törenine canlı yayın ile katılarak bu yıl TMO tarafından 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı.

Son dakika... Bakanın açıkladığı kuru üzüm fiyatı üreticiyi sevindirdi
27.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:49

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'dan Manisa'da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm açılış törenine canlı yayın ile katılarak bu yıl TMO tarafından 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Törende açık artırma yoluyla gerçekleştirilen ilk çekirdeksiz kuru üzüm ise Bakan Pakdemirli adına Manisa Ticaret Borsası tarafından 3 bin liraya alındı.

Manisa Ticaret Borsası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen çekirdeksiz sultaniye kuru üzüm alım töreni Şehzadeler ilçesindeki Kurşunlu Han'da gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun'dan canlı bağlantıyla katıldığı törende üzüm üreticilerinin merakla beklediği kuru üzüm alım fiyatı da açıklandı. Bakan Pakdemirli'nin 9 numara üzüm için TMO'nun 12.5 lira alım garantisi vermesi Manisalı üreticileri de sevindirdi.

Sözlerine Giresun ve Adana'da yaşanan felaketlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "1 Eylül itibariyle yeni sezona geçmiş olacağız. 2019-2020 sezonunda Temmuz sonu verilerine göre, Ege Bölgesinde toplam 299 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ticaret borsalarımızda tescil edilmiştir. Son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 242 bin ton ihracat ile ülkemize 496 milyon dolar kazandırılmıştır. Manisa'mızda ise toplam arzın yüzde 90'ı gerçekleştirilmiştir. Ülkemize her yıl 500 milyon dolar üzerinde gelir kazandıran, bu üretimin yüzde 85'lik bölümü de yine Manisa'da yerleşik ve sektöründe uzman işletmelerimiz tarafından ihraç edilmiştir. Türk üzümünün dış pazardaki itibarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan çalışmalar da her sezon uyum içerisinde yerine getirilmektedir." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi cihan padişahlarının da içinde yer aldığı şehzadelerin yetiştiği Manisa'da sultanlara layık, sultani üzüm güzel şehrimizi dünyada eşsiz bir alana taşıyor. Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatında başı çekirdeksiz kuru üzüm çekiyor. Bu ürün grubunun lokomotifi ise Manisa Sultani çekirdeksiz kuru üzümüdür. Üretimin yüzde 90'dan fazlası, ihracatta ise yüzde 85'den fazlası Manisa'dan gerçekleşiyor. Bu uğurda emek veren alın teri döken herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diyerek Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında çiftçilere yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli video konferans yoluyla Manisa'daki törene katıldı. Bakan Pakdemirli'ye seslenen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Bugün açıklayacağınız rakamlar 50 binden fazla üreticimiz açısından ve bu sektörden geçinen binlerce aile ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor ve sizlerden müjdeli haberi bekliyoruz" dedi.

Çekirdeksiz sultani kuru üzüme 12.5 lira fiyat

Türkiye'nin fındıkta olduğu gibi kuru üzümde de dünyada marka olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bağ alanı bakımından dünyada 5. sırada, ortalama üzüm üretimi açısından ise dünyada 6. sırada yer almaktayız. ve en önemlisi de dünyada kuru üzüm ihracatında birinci sıradayız. Öyle ki Manisa'da yaklaşık 5,1 milyon dekar tarım alanında üretilen pek çok tarım ürününden ortalamanın üzerinde verim alınmaktadır. 2019 yılında Manisa'da toplam üzüm üretimimiz 1 milyon 546 bin tondur. Manisa, Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün yüzde 20'sini üretmektedir. Bundan dolayı ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan gerçekleşmektedir. Manisa'dan yıllık ortalama 250 bin tonluk üzüm ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 500 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli üzümlerinin bu topraklarda yetiştiğinin göstergesidir. Ayrıca Manisa üzümü katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir. 2019 yılında sofralık ve kuru olarak yaklaşık toplamda 672 milyon dolarlık üzüm ihracatı yaptık. Yani tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 4'ü üzümden geliyor" diye konuştu.

"Kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş olarak açıklıyoruz"

Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonlarınca yapılan çalışmalara göre 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini geçen seneye oranla yüzde 12'lik azalışla 271 bin ton olarak öngördüklerini belirten Pakdemirli, "Geçen yıl kuru üzüm fiyatlarının 10 liranın altına düşmesi halinde müdahale edeceğimizi belirtmiştik. Nitekim fiyatların düşmesiyle birlikte TMO kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramını 10 lira açıkladık ve alımlara başladık. Açıkladığımız fiyatlar üreticilerimiz ve bütün kesimler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca fındıkta olduğu gibi bu alım fiyatı üretimin devamlılığına ve piyasaların doğru şekillenmesine de büyük katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru üzüm alımı ile görevlendirildiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Üretim, piyasa ve diğer tüm faktörlere yönelik yaptığımız detaylı değerlendirme sonucunda bu yıl da üzüm üreticimizi memnun edecek haberimizi sizlerle paylaşıyorum. Giresunlu, Karadenizli kardeşlerimizi memnun ederiz de Egeli kardeşlerimizi memnun etmez miyiz. TMO 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş olarak açıklıyoruz. TARİŞ de TMO fiyatlarından alım yapacak. Kuru üzüm alımlarında TMO ve TARİŞ arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla bir protokol yapıldı. TMO alımlara 7 Eylül'den itibaren başlayacak" dedi.

TMO tarafından en az 50 bin ton ürün alınmasını temenni ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Tüm üzüm üreticilerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Buradan özellikle tüm kesimlere şunu belirtmek istiyorum. Kuru üzüm piyasasını açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız. ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız. Her zaman söylediğim gibi üreticimizi asla mağdur etmeyiz" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin fiyat açıklaması törene katılanlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İlk kuru üzüm açık artırmayla 3 bin liraya satıldı

Yapılan konuşmaların ardından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ilk kuru üzüm alımı için yapılan açık artırma Bakan Pakdemirli'nin 100 TL fiyat vermesiyle başladı. Şehzadeler ilçesi Yukarı Çobanisa Mahallesinden üretici Mehmet Görgülü tarafından Manisa Borsasına getirilen 50 kilogram kuru üzümün kilogram fiyatı açık artırmayla 2 bin 500 liraya kadar yükselirken, son noktayı yine Bakan Pakdemirli koyarak ilk kuru üzümün kilogramına 3 bin TL fiyat verdi. İlk üzüm Bakan Pakdemirli adına Manisa Ticaret Borsası tarafından alınmış oldu. Törenin ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından üretici Mehmet Görgülü'ye altın ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Üretici memnun

Törenin ardından verilen fiyatla ilgili açıklama yapan üretici Hasan Yavaş, "Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Beklediğimiz oldu. Allah razı olsun" derken, sezonun ilk kuru üzümünü getiren Mehmet Görgülü ise Bakan Pakdemirli tarafından açıklanan rakam hakkında şunları söyledi: "Beklediğimiz fiyattı. Bugüne kadar gördüğümüz en güzel fiyat." dedi.

Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Yunusemre Belediye Başkaı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, TMO Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, Ege Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, üreticiler ve davetliler katıldı. - MANİSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor Yaşam
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Yaşam
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi Spor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı 3. Sayfa
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak Güncel
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı Ekonomi
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti
Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Husumetli iki aile bir araya gelince ortalık karıştı: 6 yaralı
Husumetli iki aile bir araya gelince ortalık karıştı: 6 yaralı
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Halit Ergenç Defne Samyeli Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Anne Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakanın açıkladığı kuru üzüm fiyatı üreticiyi sevindirdi - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 13:49:40. #1.15#
title