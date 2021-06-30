Son dakika... Bakanı Varank: "Dream Games, Türkiye'nin yeni Turcorn'u oldu"

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan Dream Games şirketinin, Türkiye'nin yeni "Turcorn'u" olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan Dream Games şirketinin, Türkiye'nin yeni "Turcorn'u" olduğunu bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2023'e kadar 10 "Turcorn" çıkarma hedefine bir basamak daha ilerlediklerini belirtti.

Bakan Varank, paylaşımında, "155 milyon dolar yatırım alarak 1 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan Dream Games, Türkiye'nin yeni Turcon'u oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran