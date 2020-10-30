Son dakika! Bakanı Varank, BTÜ "Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni"nde konuştu (1)
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Son dakika! Bakanı Varank, BTÜ "Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni"nde konuştu (1)

30.10.2020 19:36 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:43

Son dakika haber: Bakan Varank'ın üniversiteye varması Kurdele kesimi Bakan Varank'ın konuşması BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Teknik Üniversitesi "Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni"nde konuştu.

Bakan Varank'ın üniversiteye varması

Kurdele kesimi

Bakan Varank'ın konuşması BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Teknik Üniversitesi "Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni"nde konuştu.

(1)

Son dakika! Bakanı Varank, BTÜ 'Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni'nde konuştu (1)
Son dakika! Bakanı Varank, BTÜ 'Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni'nde konuştu (1)
Son dakika! Bakanı Varank, BTÜ 'Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni'nde konuştu (1)
Son dakika! Bakanı Varank, BTÜ 'Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni'nde konuştu (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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