Son dakika! Bakanı Varank, BTÜ "Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni"nde konuştu (1)
30.10.2020 19:36 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:43
Son dakika haber: Bakan Varank'ın üniversiteye varması Kurdele kesimi Bakan Varank'ın konuşması BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Teknik Üniversitesi "Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni"nde konuştu.
Bakan Varank'ın üniversiteye varması
Kurdele kesimi
Bakan Varank'ın konuşması BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Teknik Üniversitesi "Teknofest 2020 Yarışmaları Ödül Töreni"nde konuştu.
(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar