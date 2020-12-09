Son Dakika | Bakanı Koca: (50 milyon doz sipariş edilen aşı) "Aşılar başta aile sağlığı merkezleri olmak üzerinde, sağlık kuruluşlarında yapılacaktır."
09.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:06
Son dakika haberine göre Bakanı Koca: (50 milyon doz sipariş edilen aşı) "Aşılar başta aile sağlığı merkezleri olmak üzerinde, sağlık kuruluşlarında yapılacaktır.
Bakanı Koca: (50 milyon doz sipariş edilen aşı) "Aşılar başta aile sağlığı merkezleri olmak üzerinde, sağlık kuruluşlarında yapılacaktır."
"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı."
"Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK