Son Dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan 17 Ağustos Depremi Şehitliği'ne ziyaret
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Son Dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan 17 Ağustos Depremi Şehitliği'ne ziyaret

Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 17 Ağustos Gölcük Depreminin 21. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Depremi Şehitliği'nde düzenlenen programa katıldı.

Son Dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan 17 Ağustos Depremi Şehitliği'ne ziyaret
17.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:12

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 17 Ağustos Gölcük Depreminin 21. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Depremi Şehitliği'nde düzenlenen programa katıldı.

Gölcük depreminin büyük yıkıma yol açtığı Gölcük ilçesinde depremin 21. yıl dönümünde anma etkinlikleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 17 Ağustos Gölcük Depreminde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği 17 Ağustos Depremi Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile bir araya gelen Bakan Selçuk'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, kent protokolü eşlik etti.

Şehitlikte düzenlenen programda depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Deprem şehitlerinin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları programın ardından Bakan Selçuk, 17 Ağustos Depremi Şehitliği'nden ayrıldı. - KOCAELİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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