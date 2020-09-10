Son dakika... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 15...
Son dakika haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını bildirdi.
10.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:38
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını bildirdi.
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Kaynak: AA