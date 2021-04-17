Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İtalya'da birincilik elde eden paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kutladı

Son dakika haber... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İtalya'da düzenlenen 2021 World Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstünde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.