Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İtalya'da birincilik elde eden paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kutladı
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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İtalya'da birincilik elde eden paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kutladı

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İtalya'da birincilik elde eden paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kutladı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İtalya'da düzenlenen 2021 World Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstünde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İtalya'da düzenlenen 2021 World Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstünde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2021 World Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstünde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak göğsümüzü kabartan Sümeyye Boyacı kızımızı canı gönülden kutluyorum. Harikasın Sümeyye, başarıların daim olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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