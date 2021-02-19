Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, iş dünyası temsilcileriyle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, iş dünyası temsilcileriyle buluştu

19.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:32

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı iş birliğinde Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na" katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, oda ve borsa başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile iş dünyası temsilcileri yer aldı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Kadir Topbaş Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Prens Harry Meghan Markle
Spor Mesut Özil Arda Turan Deniz Türüç Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, iş dünyası temsilcileriyle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 21:32:37. #1.14#
title