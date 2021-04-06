Son dakika! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı yayımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Önce Milli Mücadelemizin, sonrasında Türkiye'nin sesi olan, basın yayın dünyamızın çınarı Anadolu Ajansı'nın 101. yaşını kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 22:58:37. #1.16#
title