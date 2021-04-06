Son dakika! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı yayımladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Önce Milli Mücadelemizin, sonrasında Türkiye'nin sesi olan, basın yayın dünyamızın çınarı Anadolu Ajansı'nın 101. yaşını kutluyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü