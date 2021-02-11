Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 6 yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ı andı
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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 6 yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ı andı

11.02.2021 08:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:46
Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 6 yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ı andı

Son dakika haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aramızdan ayrılışının 6. yılında Özgecan'ı rahmetle anıyorum.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aramızdan ayrılışının 6. yılında Özgecan'ı rahmetle anıyorum. Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne 'ama'sız, 'fakat'sız hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce evine gitmek için bindiği minibüste 19 yaşında katledilen ve kadına yönelik şiddetin simge isimlerinden biri haline gelen Özgecan Aslan'ı andı.

Paylaşımında Aslan'ın fotoğrafına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Aramızdan ayrılışının 6. yılında Özgecan'ı rahmetle anıyorum. Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne 'ama'sız, 'fakat'sız hayır diyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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