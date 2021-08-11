İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Bartın ve Sinop'taki aşırı yağışlarla ilgili açıklama Açıklaması
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Bartın ve Sinop'taki aşırı yağışlarla ilgili açıklama Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Bartın ve Sinop'taki aşırı yağışlarla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Kumluca Beldesi'nde ve Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Kumluca Beldesi'nde ve Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bartın'ın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanların meydana geldiğini, bir vatandaşın da kaybolduğunu hatırlattı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde de aşırı yağışların sele dönüştüğünü ve bazı binaları su bastığını belirten Çataklı, "Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD'dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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