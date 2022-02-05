Son Dakika | Bakan Yanık: Terör örgütleri can çekişiyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülke içinde terörün can çekiştiğini belirterek, "Hükümet olarak büyük bir kararlılıkla, ülkemizin düzenini ve huzurunu perçinleyecek, terör örgütlerine ve destekçilerine rağmen bölgenin en istikrarlı ülkesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı'nın 5'incisini Batman'da gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıya Vali Hulusi Şahin de katıldı. Batman'ın bölge anlamında da önemli, merkez illerinden birisi olduğunu belirten Bakan Yanık, "Bölgenin çeşitli illerinden gelen STK temsilcilerimiz, gazilerimiz, şehit yakınlarımız olarak burada buluşmak ve geçen uzun bir mücadele döneminin sonunda düne kadar terörle, çatışmalarla konuştuğumuz bölgelerde huzurun, barışın, güvenin ve sükunun tesis edildiğini görmek ve buralarda sizlerle bu toplantıları yapmak benim için gerçekten ayrı bir anlam ifade ediyor" diye konuştu.

Bakan Yanık, ülke insanının kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmadığını belirterek, "Artık terör örgütlerinin bu topraklarda yaşayan kimseye bir faydası yahut vaadi olamayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Etnik kimlikler kullanılarak bölge halkına en büyük zarar bu örgütler tarafından verilmiş, bölgenin gelişmesi, güçlenmesi ve zenginleşmesinin önüne geçmek için her türlü terör unsuru maalesef kullanılmıştır. Sağlanan huzur ortamıyla bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri turistlerin ziyaret ettiği, istihdamın arttığı, halkının güven içinde gelecek hayalleri kurduğu, gelişmeye açık bölgelerimiz arasında yer almaktadır. Bu durumda bölgenin güvenliği ve huzuru için canlarından geçen şehitlerimizin ve gazilerimizin payını ise kimse inkar edemez" dedi.