Son dakika! Bakan Yanık'tan gazeteci Sedef Kabaş'a tepki - Haberler
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Son dakika! Bakan Yanık'tan gazeteci Sedef Kabaş'a tepki

Son dakika! Bakan Yanık'tan gazeteci Sedef Kabaş'a tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gazeteci Sedef Kabaş'ın sözlerine tepki göstererek, "Milletin evine 'saray' yakıştırmasından sonra zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamıyla akıtıyorlar" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gazeteci Sedef Kabaş'ın sözlerine tepki göstererek, "Milletin evine 'saray' yakıştırmasından sonra zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamıyla akıtıyorlar" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Yanık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Milletin evine 'saray' yakıştırmasından sonra zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamlarıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Derya Yanık, Sedef Kabaş, Saray, Ahır, Politika, Haber

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