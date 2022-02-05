Son dakika haber! Bakan Yanık: "İyiye, güzele ve hizmete doğru hiç durmadan çalışıyoruz" - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Yanık: "İyiye, güzele ve hizmete doğru hiç durmadan çalışıyoruz"

AA, Ömer Yasin Ergin - Güncel
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Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi Katılımcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması BATMAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı'nda konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi

Katılımcılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması BATMAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı'nda konuştu. (1)

Son dakika haber! Bakan Yanık: İyiye, güzele ve hizmete doğru hiç durmadan çalışıyoruz

Son dakika haber! Bakan Yanık: İyiye, güzele ve hizmete doğru hiç durmadan çalışıyoruz

Son dakika haber! Bakan Yanık: İyiye, güzele ve hizmete doğru hiç durmadan çalışıyoruz

Son dakika haber! Bakan Yanık: İyiye, güzele ve hizmete doğru hiç durmadan çalışıyoruz

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Derya Yanık, Güncel, Haber

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