Son dakika! Bakan Yanık: "Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve... - Haberler Ekonomi
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Son dakika! Bakan Yanık: "Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve...

Son dakika! Bakan Yanık:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Yanık: "Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak aktardık.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Bakan Yanık: " Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak aktardık. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında olacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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