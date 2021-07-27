Son Dakika | Bakan Yanık, Artvin'de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için, 5 milyon TL kaynak aktarımının yapılacağını duyurdu
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Son Dakika | Bakan Yanık, Artvin'de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için, 5 milyon TL kaynak aktarımının yapılacağını duyurdu

Son Dakika | Bakan Yanık, Artvin'de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için, 5 milyon TL kaynak aktarımının yapılacağını duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'de yaşanan sel felaketinin ardından temel ihtiyaçların giderilmesi için 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'de yaşanan sel felaketinin ardından temel ihtiyaçların giderilmesi için 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Artvin'de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların, ihtiyaçlarının giderilmesi için 5 milyon TL yardım yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık yaptığı paylaşımda ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurgulayarak, "Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada. Hükümetimiz ihtiyaç anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon TL kaynak aktarıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı
Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı
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Son Dakika | Bakan Yanık, Artvin'de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için, 5 milyon TL kaynak aktarımının yapılacağını duyurdu - Haberler Ekonomi
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