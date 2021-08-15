Son dakika! Bakan Yanık: "968,2 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemesini hesaplara yatırıyoruz"
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Son dakika! Bakan Yanık: "968,2 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemesini hesaplara yatırıyoruz"

Son dakika! Bakan Yanık: '968,2 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemesini hesaplara yatırıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı. Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizden birisi. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.

"Bin 797 TL'ye çıkarıldı"

Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL'den 1.797,97 TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'Evde Bakım Yardımı' yapıldığını aktardı.

"968,2 milyon TL ödeme yapılacak"

Bakan Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirterek, "968,2 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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