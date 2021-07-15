Son dakika! Bakan Yanık: "15 Temmuz hepimiz açısından aslında bir modern zaman istiklal mücadelesi"

Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "15 Temmuz hepimiz açısından aslında bir modern zaman istiklal mücadelesi. Çanakkale'de, Sakarya'da hangi irade ve ruhla irade gösterdiyse 15 Temmuz'da da aynı iradeyle ortaya çıktı" dedi.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "15 Temmuz hepimiz açısından aslında bir modern zaman istiklal mücadelesi. Çanakkale'de, Sakarya'da hangi irade ve ruhla irade gösterdiyse 15 Temmuz'da da aynı iradeyle ortaya çıktı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında şehit olanların aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 15 Temmuz'da hainlere karşı verilen mücadeleyi hatırlatan Bakan Yanık, "15 Temmuz hepimiz açısından aslında bir modern zaman istiklal mücadelesi. Çanakkale'de, Sakarya'da hangi irade ve ruhla irade gösterdiyse 15 Temmuz'da da aynı iradeyle ortaya çıktı ve gerçekten olmaz denileni oldurdu. Bu cesaret ancak Allah'ın yardımı ile gelebilecek bir cesaret. 15 Temmuz bir tarafı ile bu milletin içine asker, sivil, her yerine sirayet etmiş bir habis unsurun def edilmesiydi" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

Hain darbe gecesi yaşananların unutulmasına asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Asker Mehmetçik'tir bizim için. Asker bizim askerimiz, vatan bizim vatanımız. Millet olarak hepimiz bu vatanın sahipleriyiz. 15 Temmuz bu anlamda bu habis unsuru atmak konusunda da milletin bir bütün olarak bütün uzuvları ile bir araya gelmesinin destanıdır. 15 Temmuz hepimizin anbean yaşadığı, büyüklüğünü ve görkemini ancak geçtikten sonra anladığımız bir zaman dilimi. O yüzden 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Özellikle yeni nesillere, genç kuşaklara, çocuklarımıza 15 Temmuz iradesini ve ruhunu muhakkak anlatacağız" diye konuştu.

"Rabbim bir daha bize 15 Temmuz yaşatmasın"

Darbe girişimi karşısında Türk milletinin verdiği mücadelenin herkese ders olması gerektiğini söyleyen Yanık, "Bizim inancımızda şehadet, mertebelerin en yükseğidir ama aynı zamanda şehitler diridir. Biz şehitlerin yaşadığına inanırız. Dolayısıyla 15 Temmuz'un 251 şehidini aramızda olduklarını var sayarak büyük bir minnetle selamlıyorum. Makamları ali, mertebeleri yüksek olsun. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Tıpkı Mehmet Akif'in söylediği gibi Rabbim bir daha bize 15 Temmuz yaşatmasın. Ama buna kalkışacak olanların önünde bir tecrübe var. Bu milletin bu tür hain kalkışmaları nasıl def ettiği daha 5 yıl önce yaşandı bu topraklarda. İnanıyorum ki bu millet mayasında olan vatan sevgisini, imanı, şuuru, iradeyi hiçbir zaman kaybetmeyecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı