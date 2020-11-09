Son dakika... Bakan Varank: "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz."
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Son dakika... Bakan Varank: "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

09.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:06
Son dakika... Bakan Varank:

Son dakika haberler... Bakan Varank: "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bakan Varank: "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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