Son dakika... Bakan Varank: "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz."
09.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:06
Son dakika haberler... Bakan Varank: "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bakan Varank: "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun