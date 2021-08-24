Son dakika: Bakan Varank: "Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar...
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Varank: "Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız."
Bakan Varank: "Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun