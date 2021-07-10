Son dakika: Bakan Varank: Vizyonsuz bir muhalefetimiz var (2)

Son dakika haberleri... 'BİR TARAFTA HİZMET VAR, BİR TARAFTA HEZİMET'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kangal Üretim ve Eğitim Merkezi'nin açılışının ardından kent girişinde yapımı süren Hamidiye Kültür Park çalışmalarını inceleyerek Vali Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

'BİR TARAFTA HİZMET VAR, BİR TARAFTA HEZİMET'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kangal Üretim ve Eğitim Merkezi'nin açılışının ardından kent girişinde yapımı süren Hamidiye Kültür Park çalışmalarını inceleyerek Vali Salih Ayhan'dan bilgi aldı. Daha sonra yapımı tamamlanan Sanayi Mektebi Müzesi'ni gezen Varank, öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Varank burada müzenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Gerek bölgesel kalkınma politikaları gerekse sanayi politikalarımız dolayısıyla yerele en çok dokunan, yerel aktörlerle en fazla irtibat kuran bakanlıklardan biriyiz. Ben memleketimizin 7 bölge, 81 ilinin tamamına defalarca gitmiş bir kardeşinizim. ve gittiğim şehirlerde şunu görüyorum; AK Partili belediyelerimiz şehirlerimizin alt yapısını tamamlamış, kronik sorunlarının tamamını neredeyse çözmüş, şimdi de şehirlerini kalkındırmak için çabalıyorlar. Ama bir de CHP'li belediyelerin olduğu şehirler var ki, insan gerçekten kahroluyor. İnanın en temel belediyecilik hizmetleri dahi, CHP'nin yönettiği bu şehirlerde hala en büyük sorunlar arasında. İşte geçtiğimiz hafta Edirne'deydim. Dünya güzeli Edirne'miz maalesef, CHP'nin sillesini yemiş şehirlerimizden. Bir derenin ıslahını bile beceremeyen, vatandaşını, esnafını sel sularına terk eden bir anlayış ne yazık ki oraya hakim olmuş. Biz orada gördüğümüz rezillikleri anlatınca, Edirne'deki hizmet cahili muhalefet temsilcileri rahatsız olmuş. E ben buradan devam edeyim; Yalnızca Edirne'de değil, Türkiye'nin her yerinde beceriksizler. Daha dün başkentin göbeğinde toplayamadıkları çöplerin kokusu tüm Ankara'yı sardı. İstanbul'a bakıyorsunuz, ileri biyolojik arıtma tesisi projelerini iptal edip temel atmama töreni yapan, duvarlardaki yeşil peyzajı muhteşem çiçekleri çöpe atan bir başkan var. İzmir zaten malumunuz; belediyecilikte Türkiye'nin 20-30 yıl gerisinde kalmış bir şehir. Yani değerli kardeşlerim, bir tarafta hizmet var, bir tarafta hezimet. Ama Kılıçdaroğlu'na sorsanız ne diyor; 'Türkiye'yi CHP'li belediyeler gibi yöneteceğiz'. Allah akıl fikir versin ne diyelim."'BU TOPRAKLARA YENİ ESERLER KAZANDIRMA GAYRETİNDEYİZ'

Gece gündüz sahada olduklarına vurgu yapan Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızla, teşkilatımızla, bakanlarımızla, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla sokaktayız. Şehirlerimizi karış karış geziyor, yanlışımızı, eksiğimizi tespit edip gidermeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de şehirlerimize çok daha iyi hizmetler, yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Yiğidin harman olduğu bu topraklara da yeni hizmetler, eserler kazandırmanın gayreti içindeyiz. Gördüğünüz bu muhteşem müze gibi daha nicelerini Sivas'a kazandıracağız. Bu eserin restore edilerek ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Kalkınma Ajansı ve Valiliğimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı