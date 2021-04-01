Son dakika! Bakan Varank: "Üreterek büyümeye devam ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Bakan Varank: "Üreterek büyümeye devam ediyoruz"

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Son dakika! Bakan Varank: 'Üreterek büyümeye devam ediyoruz'

Son dakika haberler... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) mart ayı verilerine ilişkin, "PMI endeksi üst üste 10 aydır 50'nin üzerindeki pozitif eşik değerini korumayı başardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) mart ayı verilerine ilişkin, "PMI endeksi üst üste 10 aydır 50'nin üzerindeki pozitif eşik değerini korumayı başardı. Üreterek büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksin martta bir önceki aya göre 0,9 puan artışla 52,6 düzeyine yükseldiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Böylelikle PMI endeksi üst üste 10 aydır 50'nin üzerindeki pozitif eşik değerini korumayı başardı. Üreterek büyümeye devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Cahit Özkan Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Aleyna Tilki Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Bakan Varank: "Üreterek büyümeye devam ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:16:33. #1.16#
title