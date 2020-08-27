Son Dakika | Bakan Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy... Son dakika haberi: Bakan Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bir araya geldi.

Bakan Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bir araya geldi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bir araya geldi. Kaynak: İHA