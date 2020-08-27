Son Dakika | Bakan Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy...
Son dakika haberi: Bakan Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bir araya geldi.
27.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:39
Bakan Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bir araya geldi
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bir araya geldi.
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Kaynak: İHA