"Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız"
09.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:11
Bakan Varank: "Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.
Bakan Varank: "Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."
Şu an buradasınız: "Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.