"Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız"
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"Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız"

09.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:11

Bakan Varank: "Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.

Bakan Varank: "Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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