"Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız"

Bakan Varank: "Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.