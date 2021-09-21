Son dakika: BAKAN VARANK TEKNOFEST'TE 'BOR MOBİL'E BİNDİ

6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bor ile çalışan aracın deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri tanıtım töreni ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nun düzenlediği 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) açılış törenine katıldı.

"BİLİM İNSANLARIMIZI BİRAZ DAHA TAKİP ETMEMİZDE FAYDA VAR"

BOR İLE ÇALIŞAN ARACIN DENEME SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakan Varank daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumu'nun düzenlediği 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) açılış törenine katıldı. Varank fuarı dolaştı, bor ile çalışan aracın deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri