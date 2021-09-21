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Son dakika: BAKAN VARANK TEKNOFEST'TE 'BOR MOBİL'E BİNDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: BAKAN VARANK TEKNOFEST'TE 'BOR MOBİL'E BİNDİ

Son dakika gündem haberi: 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bor ile çalışan aracın deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bor ile çalışan aracın deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri tanıtım töreni ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nun düzenlediği 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) açılış törenine katıldı.

TÜBA'nın, bilimin öneminin takdir ve kabulünü geliştirme amacıyla üstün başarılı bilim insanlarını onurlandırmak ve ödüllendirmek, bilimsel çalışmaları ve bilim insanlığını teşvik etmek amacıyla verdiği TÜBA ödüllerine ek oluşturduğu TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri ilk kez bu yıl verildi. TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen törenle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanından toplam 6 bilim insanına takdim edildi.

"BİLİM İNSANLARIMIZI BİRAZ DAHA TAKİP ETMEMİZDE FAYDA VAR"

Bakan Varank konuşmasında "Bilim yapmak ucuz değil, onun için bilim insanlarımızı biraz daha bence biraz daha takip etmemizde fayda var. İnşallah bu kategoriyle birlikte TEKNOFEST hak ettiği noktalara çok daha farklı bir şekilde çıkacak" dedi. Bakan Varank Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Dr. Turaç Farsadi'ye birincilik, Dr. Abdolali Khalili Sadaghiani'ye ikincilik ve Dr. Halil Hakan Açık'a üçüncülük ödülünü verdi. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ise Dr. Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş birincilik ödülünü aldı. Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında Dr. Zihni Onur Uygun birincilik, Dr. Gülşah Çongur ikincilik ödüllerini aldı.

BOR İLE ÇALIŞAN ARACIN DENEME SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakan Varank daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumu'nun düzenlediği 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) açılış törenine katıldı. Varank fuarı dolaştı, bor ile çalışan aracın deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

- İstanbul

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