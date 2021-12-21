Son dakika... Bakan Varank: "Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar... - Haberler Ekonomi
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Son dakika... Bakan Varank: "Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar...

Son dakika... Bakan Varank:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Varank: "Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum.

Bakan Varank: "Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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