Son Dakika: Bakan Varank: Reel sektör güveni, güçlü yükseliş kaydetti
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Son Dakika: Bakan Varank: Reel sektör güveni, güçlü yükseliş kaydetti

Son dakika güncel haberi... SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra reel sektör güveninin de güçlü yükseliş kaydettiğini belirtti.

Son Dakika: Bakan Varank: Reel sektör güveni, güçlü yükseliş kaydetti
25.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:58

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra reel sektör güveninin de güçlü yükseliş kaydettiğini belirtti. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran'dan bir güzel haber daha. Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra, reel sektör güveni de güçlü bir yükseliş kaydetti. Endeks mayısa göre göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek" dedi. 

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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