Son dakika... Bakan Varank: "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek."
13.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:42
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Varank: "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek.
Bakan Varank: "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya