Son Dakika | Bakan Varank: Her okula TÜBİTAK kütüphanesi kazandırıyoruz

Son dakika habere göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkedeki her okula istisnasız, birer TÜBİTAK kütüphanesi kazandırıldığını söyledi.