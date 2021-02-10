Son dakika... Bakan Varank: "Hem yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz."
10.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:36
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Varank: "Hem yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz.
Bakan Varank: "Hem yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım