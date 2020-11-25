Son dakika... Bakan Varank: "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."
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Son dakika... Bakan Varank: "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."

25.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:58
Son dakika... Bakan Varank:

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Varank: "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.

Bakan Varank: "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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