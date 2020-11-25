Son dakika... Bakan Varank: "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."
25.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:58
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Varank: "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.
Bakan Varank: "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun