Son dakika! Bakan Varank: "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır."
08.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:57
Son dakika ekonomi haberi... Bakan Varank: "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz.
Bakan Varank: "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım