Son dakika! Bakan Varank: "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır."
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Son dakika! Bakan Varank: "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır."

08.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:57
Son dakika! Bakan Varank:

Son dakika ekonomi haberi... Bakan Varank: "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz.

Bakan Varank: "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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