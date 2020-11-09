Son Dakika | Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."
09.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:06
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.
Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun