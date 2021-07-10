Son dakika... Bakan Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı
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Son dakika... Bakan Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre SELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Etkinlik alanındaki stantlar ve aktiviteler Bakan Varank'ın, etkinlik alanında bulunan alt yüklenici firmaların stantlarını ziyaret etmesi SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

SELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

Etkinlik alanındaki stantlar ve aktiviteler

Bakan Varank'ın, etkinlik alanında bulunan alt yüklenici firmaların stantlarını ziyaret etmesi SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Bakan Varank, etkinlik alanında bulunan alt yüklenici firmaların stantlarını da ziyaret etti.

Son dakika... Bakan Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı
Son dakika... Bakan Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı
Son dakika... Bakan Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı
Son dakika... Bakan Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Son dakika... Bakan Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı - Haberler
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