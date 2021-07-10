Son dakika... Bakan Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı
Edinilen son dakika gelişmesine göre SELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Etkinlik alanındaki stantlar ve aktiviteler Bakan Varank'ın, etkinlik alanında bulunan alt yüklenici firmaların stantlarını ziyaret etmesi SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.
SELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı
Etkinlik alanındaki stantlar ve aktiviteler
Bakan Varank'ın, etkinlik alanında bulunan alt yüklenici firmaların stantlarını ziyaret etmesi SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Bakan Varank, etkinlik alanında bulunan alt yüklenici firmaların stantlarını da ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde