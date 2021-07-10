Son dakika... Bakan Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre SELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Etkinlik alanındaki stantlar ve aktiviteler Bakan Varank'ın, etkinlik alanında bulunan alt yüklenici firmaların stantlarını ziyaret etmesi SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.