Son dakika! Bakan Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi'nin temelini attı

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi'nin temelini attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi'nin temelini attı.

Varank, Yalova'nın Altınova ilçesinde Yöresel Ürünler Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan orman yangını afetlerinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Orman yangınlarına karşı çalışmalar hakkında da bilgi veren Varank, "9 insansız hava aracı anlık görüntü alıyor; 14 uçak, 45 helikopter, yüzlerce arazöz ve iş makinası da anında müdahale ediyor. Binlerce itfaiye ve orman personelimiz, güvenlik güçlerimiz sahada. Bunun yanında, vatansever gönüllülerimiz de ekiplerimize yardımcı oluyorlar. Tabi en büyük temennimiz bu yangınların bir an evvel kontrol altına alınması. Ardından, yanan bölgeleri çok daha yoğun bir şekilde inşallah ağaçlandıracak bu felaketin izlerini de kısa süre içinde sileceğiz. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza; kira yardımından vergi ve borçların ertelenmesine, hasarların karşılanmasından faizsiz acil destek kredisine kadar birçok imkanı sağlayacağız. Milletimiz müsterih olsun. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti olarak, devlet ve millet karşılaşmasıyla el ele vereceğiz ve bu zor günleri de tez zamanda, hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Doğal afetlerin siyasetin üzerinde olduğu ve milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini söyleyen Varank, bu süreçte yapılan açıklamaları nedeniyle muhalefet partilerini eleştirerek şöyle konuştu:

"Ne yazık ki ülkemizde, bu dayanışma ruhuna kasteden bir engel var. O da ana muhalefet partisi ve müzmin muhalifler. İnanın yapılan açıklamalara, yürütülen kara propagandaya baktığınızda şunu açıkça görebiliyorsunuz. Karşınızda 'Kriz çıksın, kaos olsun, felaket olsun insanlar zor duruma düşsün, biz de bundan faydalanalım' diye bekleyen, ellerini ovuşturan bir zihniyet var. 'Afet yönetimi nedir, kriz yönetimi nasıl yapılır' diye sorsanız üç cümle kuramayacak genel başkanlar çıkıyor, afet uzmanı gibi ahkam kesiyor. Doğal afetleri dahi AK Parti'ye bağlayacak kadar şirazeden çıkmış vaziyette. Beyefendi afet bölgesine gidiyor, orada canlarıyla mücadele eden ekiplere, vatandaşlara moral vereceğine acılardan siyaset devşiriyor. Aynı gün görevi başında 2 şehit vermiş olan Orman Genel Müdürlüğü'nde dahi suç arayabiliyor. Biz yangına su taşırken, bunlar oraya fitne, fesat, kirli siyaset taşıyorlar."

Varank, temeli atılan Altınova Yöresel Ürünler Merkezi'ne 4 milyon TL bütçe ayrıldığını ifade etti. Yaklaşık bir dönümlük alana sahip olacak merkezde, yöresel ürünlerin üretim alanları, satış reyonları, hediyelik eşya dükkanları olacağını kaydeden Varank, merkezi kadın üretici kooperatifinin işleteceğini söyledi. Varank, kadınları iş hayatına katmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"2012-2021 döneminde TÜBİTAK BİGG programı ile 276 yeni kadın girişimciye 51,4 milyon lira destek verdik. Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla kadın girişimciliğine 37 milyon lira kaynak aktardık.

Bakınız burayı özellikle vurgulamak istiyorum. 2012 yılından bu yana KOSGEB aracılığıyla kadın girişimcilere yaklaşık 1,5 milyar lira destek sağladık. Bu rakam KOSGEB tarafından tüm girişimcilere sağlanan tutarın yüzde 45'ini oluşturuyor. Biz kadına verdiğimiz değeri lafla değil icraatla gösteriyoruz. Onlara yeni alanlar açarak, onları iş hayatına katarak destekliyoruz."

"Derdimiz Yalova'yı kalkındırmak"

Varank, konuşmasında Yalova ile ilgili ise şunları kaydetti: "İl nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i çalışma çağında. Eğitimin kalitesi ve okuryazarlık oranları açısından da üst düzey bir performans sergiliyor. Diğer taraftan Türkiye'nin üç büyük şehrinin kesişim noktasında benzersiz bir konuma sahip. Hinterlandında Türkiye'nin en büyük sanayi bölgeleri yer alıyor. Ancak baktığınızda, bizden önce bu şehirde yan gelip yatmaktan başka hiçbir şey yapılmamış. Soruyorum size: Yalova gibi yüksek potansiyele sahip bir şehrin kurulu tek bir OSB'si olmaz mı? 2002 yılına kadar olmamış Ondan da geçtim. Tek bir sanayi sitesi kurulmaz mı? O da yok.

Hamdolsun biz geldikten sonra seri bir şekilde atılımlarımızı gerçekleştirdik. Bugün Yalova'da, projesi devam edenlerle birlikte 5 OSB var. Yalova, AKSA, AKKİM ve DOWAKSA gibi dünya çapında firmalara ev sahipliği yapıyor. Tabi işin bir de istihdam tarafı var. Şu anda OSB'lerimizde yaklaşık 3 bin 500 emekçimiz çalışıyor. İnşallah tüm parsellerin yatırıma açılmasıyla beraber bu sayı 20 binleri aşacak. Yine hükümetlerimizin desteklediği Yalova Konfeksiyoncular Sitesi'nde üretimler tüm hızıyla sürüyor. Bu sanayi sitesinin kurulum aşamasında Bakanlık olarak 17 milyon lira kredi sağladık. Değerli kardeşlerim siz gayet iyi biliyorsunuz. Bizim bütün derdimiz bu iklimi, bu güzel şehri koruyarak Yalova'yı nasıl daha fazla kalkındırırız bunun mücadelesini vermek. Bunun yolu da katma değerli üretim ve yüksek teknolojiden geçiyor. Bu yüzden Yalova'da bir Teknopark kurulmasını destekliyoruz.

Teknoparkımız yakın zamanda firma alımına başlayarak faaliyet geçecek. Gençlerimiz de böylelikle parlak fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir alana sahip olacak. Ayrıca Yalova'daki firmalarımız da, katma değerli üretim için gerekli olan Ar-Ge Merkezi yatırımlarını yapıyorlar. Şu ana kadar 4 firmamız Ar-Ge Merkezi, bir firmamız da Tasarım Merkezi kurdu. Bu firmalarımıza sağladığımız destek tutarı 45 milyon liraya yaklaştı. Yine, TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları aracılığıyla sağladığımız destek tutarları da yaklaşık 130 milyon lirayı buldu. Şehrimizde yapılan sanayi yatırımları da tüm hızıyla devam ediyor. Son 19 yılda Yalova için 455 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında Yalova'da 40 bine yakın istihdama kapı aralanmış olacak. Anlayacağınız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizim istikametimiz belli. Bizim rotamız yatırım, üretim, istihdam ve ihracata kilitlenmiş durumda. Değerli konuklar; şehirlerimizin ve bölgelerimizin güçlü olması, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin ilk basamağını oluşturuyor. Bu bağlamda illerimizin ayrı ayrı potansiyellerinden ne kadar fazla faydalanabilirsek, o kadar hızlı bir şekilde hedefimize ilerleriz. ve ortaya çıkan refahtan da, sadece belirli bölgelerde yaşayanlar değil tüm Türkiye faydalanmış olur.

İşte bu yüzden özellikle Kalkınma Ajanslarımız bölgelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak projelerine, desteklerine devam ediyor, önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bugün bunun en güzel örneklerinden birinin temelini atıyoruz. İnşallah en kısa zamanda tamamlayarak kurdelesini de keseriz."

Ardından Bakan Varank, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Başkanı Muğlim Bağatar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral Altınova ilçesinde Yöresel Ürünler Merkezi'nin temeline ilk betonun atılması için düğmeye bastı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı