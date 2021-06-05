Son dakika... Bakan Soylu'yu Afyonkarahisarlı esnaf havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı
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Son dakika... Bakan Soylu'yu Afyonkarahisarlı esnaf havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı

Son dakika... Bakan Soylu'yu Afyonkarahisarlı esnaf havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu iş yeri sahipleri havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı.

Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu iş yeri sahipleri havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da kaymakamlar ve belediye başkanları ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Kent protokolünün de eşlik ettiği Bakan Soylu, uzun çarşı esnafı ve berber esnafıyla bir araya geldi. Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Soylu'yu esnaf havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı. Girdiği iş yerleri sahipleriyle görüşüp hayırlı işler dileğinde bulunan Soylu'ya, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumu ikram edildi. Soylu, esnaf ziyaretinin ardından Güney' beldesinde yarın gerçekleştirilecek seçimlerde Başkan adayları Erol Karabacak'a destek istemek için mitinge katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika... Bakan Soylu'yu Afyonkarahisarlı esnaf havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı
Son dakika... Bakan Soylu'yu Afyonkarahisarlı esnaf havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı
Son dakika... Bakan Soylu'yu Afyonkarahisarlı esnaf havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı
Son dakika... Bakan Soylu'yu Afyonkarahisarlı esnaf havai fişek ve konfeti patlatarak karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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