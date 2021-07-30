Son Dakika | Bakan Soylu, yangın bölgesine gidiyor
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Son Dakika | Bakan Soylu, yangın bölgesine gidiyor

Son Dakika | Bakan Soylu, yangın bölgesine gidiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesine gidecek.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesine gidecek.

Bakan Soylu, saat 15.00 sıralarında Ankara'dan havayolu ile Antalya'nın Manavgat ilçesine gidecek. Soylu'nun, yangın koordinasyon merkezini ziyaret edip, bölgeyi inceleyeceği belirtildi. Soylu'nun, orman yangınlarına ilişkin devam eden çalışmalar hakkında bilgi alacağı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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