Son dakika: Bakan Soylu, TVF Başkanı Üstündağ ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerini kabul etti

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile TVF Erkekler 1'inci Ligi Final Etabı karşılaşmaları sonucunda, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselen Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Belediyesi takımlarını makamında kabul etti.

Her iki takımı da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Soylu, "Öncelikle iki kulübümüzü de tebrik ediyorum. Önemli bir başarı elde ettiniz. Bu başarı hem bulundukları bölge itibariyle, hem de Türk voleybolunun Anadolu'da gelişmesi açısından oldukça mutlu eden bir gelişme. Bu vesileyle ben özellikle çok gururlandığımı, büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ile Afet Protokol töreninde bir araya geldik. Konu tabii karşılaşmalardan açıldı, sohbet etme fırsatımız oldu. Kaymakamlarımızın da final karşılaşmaları için burada olduğundan haberdarım. Her iki takımımızın da AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselmesi hem bölge halkına hem de kulüplerimize çok güçlü bir moral vermiştir. Böyle bir morali sağlayabilecek büyük bir başarıyı elde ettiniz. Federasyon Başkanımızı ayrıca tebrik ediyorum. Ben vekaletimi Voleybol Federasyonu Başkanımıza verdim. Bölgelerimize biraz pozitif ayrımcılık yapılıyor. Daha doğrusu ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bizim açımızdan da önemli. Bölgemiz çok zor durumlardan geçti, çok sıkıntılı dönemler yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şimdi oralarda yeni şehirler oluştu. İnsanlar artık her şeye daha umutlu bakıyorlar. Başarılı sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Sizler başarılı oldukça, bu şehirlerimiz farklı bir motivasyon içerisinde olacaktır. Sporun birleştirici, herkesi bir araya getirici özelliği var. Takım oyununun ve kişisel hırsın getirdiği enerji çok yüksektir. O açıdan emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İşte başarınızın karşılığı kupa ve madalyalarınız burada. Her iki takımımızı da tebrik ediyoruz" dedi.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: TÜRK VOLEYBOLUNUN ANADOLU SEFERBERLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜKTürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Sizlerin huzurunda, Güneydoğu Anadolu bölgemizden AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselmeye hak kazanan iki takımımızla bir aradayız. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin bölgeye ne kadar değer verdiğinizi biliyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bakanımızın hem voleybola olan ilgisi, hem de bizlere olan ilgisinden dolayı çok mutluyuz. Kübalı sporcu Melissa Vargas'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alması sürecinde Sayın Bakanımız gece gündüz konuyla yakından ilgilendi. Güneydoğu Anadolu bölgemizden iki takımımızın bugün AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yer alması, voleybolumuzun Anadolu'da ne kadar sevildiğinin, yayıldığının bir göstergesidir. Bu vesileyle, Türk voleybolunun Anadolu seferberliğini bir kez daha görmüş olduk. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmalara teşrif etti ve beraber karşılaşmaları izledik. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu daha sonrasında da AXA Sigorta Efeler Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Belediyesi takımlarımıza madalya ve kupalarını takdim etti. Bu, Devletimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlıklarımızın, Anadolu'ya bakış açısını ve Anadolu'yu sahiplendiklerinin önemli bir göstergesi. Sayın Bakanımızın her iki takımımızı da kabul etmesiyle; voleybola olan bakış açısını, sevgisini, desteğini bir kez daha gördük ve son derece mutlu olduk. Yarı finalde ve finalde mücadele eden tüm kulüplerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Voleybola yakışır güzel bir mücadele oldu. Önümüzdeki sezon inşallah pandemi sürecini atlatarak; seyircilerimizin salonları doldurduğu, sağlıklı günlerde müsabakalarımızı oynamak istiyoruz. Pandemi sürecinde mücadele eden, emek veren tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Belediye Spor Kulübü temsilcileri, Bakan Süleyman Soylu'ya ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Görüşme sonrasında Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Belediye Spor Kulübü, imzaladıkları formalarını Bakan Soylu'ya hediye etti.

