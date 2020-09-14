Son Dakika | Bakan Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı
Bir son dakika haberine göre Bakan Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı.
14.09.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:43
Bakan Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı.
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Kaynak: İHA