Son Dakika | Bakan Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı
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Son Dakika | Bakan Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı

Bir son dakika haberine göre Bakan Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı.

14.09.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:43

Bakan Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı.

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Son Dakika | Bakan Soylu, 'Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı'na katıldı

Kaynak: İHA

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