Son Dakika | Bakan Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı
Son dakika haberine göre Bakan Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı.
14.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:51
Bakan Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Programı"na katıldı.
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Kaynak: İHA