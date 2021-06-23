Son dakika... Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile bir araya geldi

Son dakika... Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile makamında görüştü. Bakanlıkta resmi törenle karşılanan Yark, ardından Bakan Soylu ile birlikte şeref defterini imzalayarak, fotoğraf çekindi. İki bakan, daha sonra Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmede güvenlik, asayiş ve afet konularında işbirliği ele alındı. - ANKARA

Son dakika... Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile bir araya geldi
Son dakika... Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile bir araya geldi
Son dakika... Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Boris Johnson İbrahim Reisi Mustafa Şentop
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Yiğit Şardan Merih Demiral Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:10:35. #1.14#

title